Воду будут подавать по графику в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 18 апреля и все летние месяцы вода в Жанаозене будет подаваться по графику, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Для бесперебойного обеспечения в летние месяцы питьевой воды недостаточно, заявили в ГКП «ОзенИнвест».

Потребителей призывают к ее рациональному использованию.

Для полива зеленых насаждений в частных домах рекомендуется использовать капельный полив - он эффективно экономит воду. Также желательно иметь колодец или резервуар для воды.

«Данная проблема будет полностью решена после завершения строительства опреснительной установки мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки от Токмака, зоны отдыха Кендерли с магистральным водопроводом до Жанаозена. Запуск завода запланирован на четвертый квартал 2024 года», - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

Напомним, ранее аким Мангистауской области говорил о необходимости формирования культуры потребления воды, а также поручил применять повторное использование воды в регионе.