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    Воду будут подавать по графику в Жанаозене

    18 Апреля 2022, 12:19

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 18 апреля и все летние месяцы вода в Жанаозене будет подаваться по графику, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

    Для бесперебойного обеспечения в летние месяцы питьевой воды недостаточно, заявили в ГКП «ОзенИнвест».

    Потребителей призывают к ее рациональному использованию.

    Для полива зеленых насаждений в частных домах рекомендуется использовать капельный полив - он эффективно экономит воду. Также желательно иметь колодец или резервуар для воды.

    «Данная проблема будет полностью решена после завершения строительства опреснительной установки мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки от Токмака, зоны отдыха Кендерли с магистральным водопроводом до Жанаозена. Запуск завода запланирован на четвертый квартал 2024 года», - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

    Напомним, ранее аким Мангистауской области говорил о необходимости формирования культуры потребления воды, а также поручил применять повторное использование воды в регионе.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    ЖКХ Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Вода
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