Водовозы и биотуалеты: жители Медеуского района испытывают трудности с водой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов, ставших причиной ограниченного водоснабжения южной части Медеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что повышение температуры в регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.

Вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды третьи сутки не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки. В связи с чем снижено давление и ограничена подача питьевой воды в южной части Медеуского района, южнее проспекта аль-Фараби.

«В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников», - сообщил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.

В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов. ДЧС проводят работы по очистке дороги, чтобы пробраться к руслу реки.

«Укрепление берегов горной реки в селевом врезе (длина около 8 км) не представляется возможным ввиду нахождения в высокогорье. Работы осложнены труднодоступностью, крутизной склонов и отсутствием инфраструктуры», - отметил Ерлан Алибеков.

В настоящее время 8 единицами инженерной техники «Казселезащиты» ведутся работы по расчистке тракторной автодороги (ГЛК – ледник Туюк-Су) от последствий размывов.

Согласно данным РГП «Казгидромет», постепенное снижение температуры воздуха ожидается с конца текущей недели. Понижение температуры воздуха способствует уменьшению таяния ледников, что стабилизирует обстановку с качеством воды.

По данным городского управления энергетики и водоснабжения, качество подаваемого в город необходимого объема воды находится на постоянном лабораторном контроле. При этом на протяжении последних дней уровень мутности на фильтровальной станции «Медеу» снизился с 600 мг.дм3 (22 июля) до 142 мг.дм3 (24 июля), однако в связи с обвалом на горных реках концентрация мутности вновь усилилась. В течение дня 25 июля мутность держится на уровне 170-358 мг.дм3.

«В случае дальнейшего снижения температурного графика специалисты прогнозируют уменьшение концентрации мутности исходной воды, что в свою очередь приведет к дальнейшему восстановлению подачи воды для жителей района», - сообщил руководитель Управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев.

Акиматом приняты временные меры по обеспечению жителей доступом к воде. В ходе встречи с жителями аким Медеуского района Еркебулан Оразалин и генеральный директор ГКП «Алматы Су» Ильяс Казиев разъяснили ситуацию по понижению давления и временному ограничению в подаче воды.

«Сегодня мы совместно с руководством «Алматы Су» встретились с жителями южной части Медеуского района. По обращению жителей увеличено количество водовозов до 8 единиц, установлены биотуалеты, организована горячая линия по данным вопросам», - сказал Еркебулан Оразалин.

Заявки по водовозам и биотуалетам принимаются по следующим номерам: +7 775 594 90 94 (по биотуалетам), +7 707 776 47 72 (по водовозам). Для нужд населения организована поставка питьевой воды на спецтехнике, заявки принимаются диспетчерской службой ГКП «Алматы Су» по следующим номерам: 274-66-66, +7 777-852-91-01.

Ранее сообщалось о временном ограничении подачи воды в Медеуском районе.