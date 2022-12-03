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    Водоснабжение восстановили в Петропавловске

    3 Декабря 2022, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске полностью восстановили водоснабжение в домах после крупной аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Воду в девять домов, которые более суток без нее оставались, подали вчера вечером. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил аким Петропавловска Руслан Анбаев.

    Градоначальник проинформировал, что ремонтные работы на аварийном участке водопровода полностью завершили.

    Порыв трубы устраняли более суток. Специалисты ТОО «Кызылжар су» не прекращали работы даже ночью.

    Ранее в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства отмечали, что точную причину аварии еще не установили. Этот участок водопровода сдали в эксплуатацию в прошлом году после реконструкции. Если выяснится, что порыв произошел из-за некачественно проведенных работ, подрядчику придется восстанавливать причиненный ущерб.

    С наступлением холодов в Петропавловске произошли уже две крупные аварии на водопроводе. Незадолго до них в областном акимате обсуждали высокий износ водопроводных и канализационных сетей.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Происшествия Акимат МЧС Вода
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