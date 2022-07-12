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    Водоснабжение в вегетационный сезон лучше прошлогоднего - глава Правительства РК

    12 Июля 2022, 22:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вода всегда является одним из актуальных вопросов для нашей страны. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вода всегда была одной из самых актуальных проблем для нашей страны. Поэтому мы проводим специальную работу по этому вопросу. С соседними странами созданы соответствующие комиссии, рабочие группы. В рамках ЕАЭС, да и в рамках других переговоров, мы всегда обсуждаем этот вопрос отдельно с коллегами. Например, в этом году мы подписали соглашение по бассейну реки Сырдарьи между четырьмя странами - Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. В результате мы собрали 5 млрд кубометров воды в Шардаринском водохранилище. Весной удалось собрать в Коксарайское водохранилище 850 млн кубометров воды. В начале года Коксарайское водохранилище иссякло. В целом, по сравнению с прошлым годом в этих двух водоемах мы накопили свыше 340 млн кубометров воды. То есть состояние реки Сырдарьи в этом году лучше, чем в прошлом году», - сказал Алихан Смаилов в интервью программе «Жаңа Қазақстан» на национальном телеканале Qazaqstan.

    Кроме того, глава Правительства отметил, что в отношении рек Шу и Талас были подписаны соглашения с руководителями Кыргызстана и утвержден соответствующий график. В настоящее время отечественные сельхозтоваропроизводители получают воду согласно утвержденному графику.

    «Ситуация не хуже прошлогодней. В то же время по реке Урал поступает на 430 млн кубометров воды больше, чем в прошлом году. Соответствующее соглашение мы также заключили с российской стороной. В целом, в связи с вегетационным периодом водоснабжение хорошее по сравнению с прошлым годом, и этот вопрос находится в центре внимания», - добавил глава Правительства.

    Фото: stopress.ru

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сельское хозяйство Вода
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