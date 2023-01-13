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    Водоснабжение в Бостандыкском районе Алматы восстановят через несколько часов

    13 Января 2023, 11:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы, прерванное из-за сбоя в работе старого магистрального трубопровода, будет восстановлено в течение нескольких часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГКП «Алматы су».

    Нештатная ситуация на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметра 600 мм возникла минувшей ночью. Ее последствия в экстренном порядке сейчас устраняет с помощью необходимой техники аварийная бригада ГКП «Алматы су».

    Как сообщили в ГКП «Алматы су», по предварительным данным, причина аварии — изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году. Жителей домов, находящихся в указанном городском секторе, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66.

    Как сообщалось ранее, водопровод прорвало в Алматы по улице Мынбаева, 49, угол улицы Ауэзова, в связи с чем произошло подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном ул.Ауэзова.


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