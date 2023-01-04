Водоснабжение на ТЭЦ Экибастуза полностью восстановили

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Водоснабжение на ТЭЦ полностью восстановили. Об этом сообщил в Instagram аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Глава региона напомнил, что установка хомутов на поврежденном водопроводе, который снабжает городскую ТЭЦ технической водой, была лишь временной мерой. После порыва, случившегося 30 декабря прошлого года, часть поврежденного водопровода решили заменить. Чтобы учесть возможные сложности и ошибки при врезке, специалисты провели пробный монтаж на тренировочном участке.

«Сегодня утром мы приступили к замене поврежденной части водопровода. Привлечены 46 человек – персонал Экибастузского ГКП «Горводоканал» и департамента по ЧС Павлодарской области, 19 единиц специализированной техники. Работы завершены сегодня в 21:20. Водоснабжение на ТЭЦ восстановлено», – сообщил вечером 3 января Асаин Байханов.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе устраняют последствия аварии на трубопроводе.

3 января 2023 года с 6 часов утра силы Экибастузского гарнизона спасателей проводили откачку воды с поврежденного участка. В 11 часов работниками ГКП «Горводаканал» и ТОО «Инженерные сети» были начаты ремонтные работы по замене поврежденного участка и отключению трубопровода технической воды диаметром 500 мм. Глава региона потребовал, чтобы работы по замене части водопровода провели качественно и завершили до 22:00.





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