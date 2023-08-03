Водоснабжение Медеуского района Алматы полностью восстановили

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В «Алматы Су» сообщили, что водоснабжение южной части Медеуского района полностью восстановлено. Этому способствовала стабилизация ситуации с уровнем воды в горных реках и снижение степени загрязнения воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ГКП «Алматы Су» ежечасно проводит контроль качества воды. Лабораторные анализы показывают снижение показателей мутности воды в реке Кіші Алматы, что сделано возможным осуществление бесперебойного забора воды и ее дальнейшую очистку перед поставкой в дома. В случае сохранения благоприятных погодных условий, влияющих на качество исходной речной воды, водоснабжение будет осуществляться без срывов», - проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.

В акимате добавили, что одной из причин вынужденного ограничения подачи воды стало то, что верхняя часть Медеуского района исторически находится в зоне влияния поверхностных источников водоснабжения.

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева начата разработка масштабного проекта по подключению верхней части Медеуского района к подземным источникам водоснабжения. Основная цель – избавить жителей предгорья от прямой зависимости от горных рек. Так, в рамках проекта инженерные сети и объекты Медеуского района будут дополнительно соединены с имеющимися мощностями подземных водозаборов.

Кроме того, в Алматы ведется строительство 4 скважин и резервуаров на станции «Балхаш» объемом до 3 тысяч кубометров каждый. Данный проект позволит обеспечить водой жителей Каменского плато, Кольсая, Музтау и микрорайона Юбилейный, где проживают около 20 тысяч человек.

Проблемы с водообеспечением начались в Алматы по причине длительной аномальной жары, зарегистрированной, по данным РГП «Казгидромет», впервые за последние 8 лет. Это привело к таянию ледников, повышению уровня воды, подмытию берегов рек и локальным селевым выбросам. Из-за этого был приостановлен процесс забора воды. В зоне ограничений оказались 50 многоквартирных домов и 4047 частных домостроений.