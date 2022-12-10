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    Водородный трубопровод создадут к 2030 году в ЕС

    10 Декабря 2022, 02:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тема строительства подводного водородного трубопровода доминировала на переговорах в Аликанте, где стартовал IX Европейско-Средиземноморский саммит. На полях форума лидеры Испании, Франции и Португалии внесли последние штрихи в амбициозный проект H2Med , который поддерживает Еврокомиссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о деталях плана:

    «H2MED, который будет введен в эксплуатацию к концу десятилетия, обеспечит, как отметила глава Еврокомиссии, 10% потребности Европы в водороде». «По трубопроводу будет поставляться до 2 млн тонн водорода в год», - уточнил он.

    В октябре Испания, Франция и Португалия достигли соглашения по замене проекта газопровода Midcat через Пиренеи новым энергетическим коридором. Он позволит транспортировать водород из Испании во Францию.

    Строительство трубопровода обойдется примерно в 2,5 млрд евро.

    Водород – самый распространенный химический элемент в природе, его называют экологически чистым энергоносителем будущего. В зависимости от технологии производства водород бывает «серым», «голубым» и «зеленым», причем лишь последний является экологически чистым.

    Фото naukatehnika.com
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