Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Водопроводную очистную станцию построят в Форте-Шевченко

    10 Марта 2022, 14:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Водопроводную очистную станцию возведут в Тупкараганском районе Мангистауской области. Аким Тупкараганского района Айбек Косуаков рассказал о проблеме питьевой воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде всего, речь идет о дефиците питьевой воды в летний период. Ведь для полного обеспечения ею 35800 жителей Тупкараганского района в летние месяцы необходимо 6550 м3 питьевой воды в сутки. Если в зимние месяцы достаточно 4000 м3 питьевой воды, то в летние резко возрастает спрос на питьевую воду из-за полива садов, деревьев. Чтобы уменьшить проблему в ближайшее время планируется запустить 2 проекта. Один из них - строительство водопроводной очистной станции производительностью 5000 м3 / сутки с опреснением морской воды в городе Форт-Шевченко. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство», - рассказал Айбек Косуаков.

    Второй проект связан со строительством водопровода по ряду улиц в поселке Аташ города Форт-Шевченко. Начало строительства планируется в 2022-2023 г. В настоящее время подана бюджетная заявка. На начальные строительно-монтажные работы запрошено 230 млн 232 тыс. тенге.

    По данным главы Тупкараганского района, население села Акшукур составляет 14500 человек, для них из 8 колодцев в сутки подается 250м3 воды.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Строительство Мангистауская область Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство АЭС – какие вопросы рассмотрят на общественных слушаниях
    Десятки молочно-товарных ферм строятся в Северо-Казахстанской области - Айдарбек Сапаров
    Строительство ТЭЦ-3 в Астане: аудит выявил несоответствие данных акимата и действительности
    Компании по строительству комфортных школ определили в Карагандинской области
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски