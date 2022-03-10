Водопроводную очистную станцию построят в Форте-Шевченко

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Водопроводную очистную станцию возведут в Тупкараганском районе Мангистауской области. Аким Тупкараганского района Айбек Косуаков рассказал о проблеме питьевой воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, речь идет о дефиците питьевой воды в летний период. Ведь для полного обеспечения ею 35800 жителей Тупкараганского района в летние месяцы необходимо 6550 м3 питьевой воды в сутки. Если в зимние месяцы достаточно 4000 м3 питьевой воды, то в летние резко возрастает спрос на питьевую воду из-за полива садов, деревьев. Чтобы уменьшить проблему в ближайшее время планируется запустить 2 проекта. Один из них - строительство водопроводной очистной станции производительностью 5000 м3 / сутки с опреснением морской воды в городе Форт-Шевченко. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство», - рассказал Айбек Косуаков.

Второй проект связан со строительством водопровода по ряду улиц в поселке Аташ города Форт-Шевченко. Начало строительства планируется в 2022-2023 г. В настоящее время подана бюджетная заявка. На начальные строительно-монтажные работы запрошено 230 млн 232 тыс. тенге.

По данным главы Тупкараганского района, население села Акшукур составляет 14500 человек, для них из 8 колодцев в сутки подается 250м3 воды.