Водопровод при морозе перемерзает, свет при сильном ветре отключается - проблемы Мойынкумского района озвучили жители

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вода, свет, дороги медпункты - проблемы сельчан отдаленных районов выслушал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата, глава региона встретился с жителями отделенных сел Мойынкумского района.

Отметим, что Мойынкумский район – один из крупных районов Жамбылской области, самый отдаленный от областного центра и самый малонаселенный. Расположенный на границе с Карагандинской областью этот район отличается суровым климатом, на его территории раскинулась пустыня Бетпак-дала, богатая разнообразными полезными ископаемыми, такими как золото, уран, бариты, алмазы, кварц, известняк и другими. Выращивание сельхозкультур здесь сопряжено с большими климатическими трудностями. Регион отличается засушливостью и резкими перепадами температур от +40 градусов летом и до – 40 градусов зимой. Тем не менее, в Мойынкумах насчитывается порядка 800 фермерских хозяйств. Сельскохозяйственные культуры размещают на площади более 5 тысяч га, выращивают яровой ячмень, кукурузу на зерно, просо, подсолнечник, картофель, овощные и бахчевые культуры, многолетнюю люцерну.

«В соответствии с Указом Главы государства «О проведении встреч акимов с населением» аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов продолжает встречаться с сельчанами, в том числе и с жителями самых отдаленных населенных пунктов. На этот раз аким области пообщался с жителями Шыганакского и Мынаралского сельских округов Мойынкумского района», - сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области.

В Шыганакском сельском округе 489 дворов. Местные жители, в основном, занимаются садоводством, и проблема с поливной водой является для них приоритетной. Нуржан Нуржигитов дал поручение руководству округа решить эту проблему уже в этом году - установить специальную цистерну.

Говорили местные жители и о проблемах с канализацией, уборкой мусора, повышении культуры сельчан, сетовали на качество питьевой воды, просили построить стационарный медицинский пункт, а также скотопрогон через республиканскую трассу.

Глава региона отметил, что все вопросы будут учтены, и решаться будут поэтапно в рамках плана развития Жамбылской области.

В Мынаральском сельском округе жителям рассказали о проектах по обеспечению населенных пунктов питьевой водой и природным газом, а также о проектах «Комфортная школа», «Здоровая нация» и многих других, направленных на улучшение уровня жизни сельчан.

Мынаральцы посетовали на то, что водопровод при морозе перемерзает, электричество при сильном ветре отключается. Попросили выделить для сельского округа машину скорой помощи.

«В соответствии с комплексным планом развития области к 2025 году будет полностью решен вопрос обеспечения сел чистой питьевой водой и природным газом, - сказал Нуржан Нуржигитов. - В центре внимания остается увеличение числа дорог и улиц в хорошем состоянии. В этом направлении ведется всесторонняя работа, вопросы будут решаться поэтапно. Но важно, чтобы население оказывало поддержку и доверяло местной власти. Мы сможем достичь реального результата только при наличии общей ответственности. Акиматы районов, сельских округов должны изменить свое отношение к работе, не только поднимать проблемы, но и предлагать пути решения, правильно расставлять приоритеты. Реализовывать небольшие инвестиционные проекты, создавая новые рабочие места. Это будет реальный показатель эффективности работы», - резюмировал глава региона.

По данным облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в жамбылских селах составил 92%, в городах – 92,4%. Природным газом обеспечено 274 населенных пункта (73,9%), или 1 029,3 тысячи человек (89,5%). В 2023 году планируется обеспечить природным газом 26 485 жителей в 22 населенных пунктах.



