Водопропускные трубы чистят от снега на трассах в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В окрестностях Павлодара, Экибастуза и на областных дорогах спасатели, дорожные и коммунальные службы начали профилактику подтопления в сезон весеннего паводка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках республиканского командно-штабного учения «Көктем-2020» начаты работы по очистке водопропускных труб на автодорогах республиканского и областного значения. В частности, в областном центре - городе Павлодар и его сельской зоне прочищены все имеющиеся 34 водопропускные трубы», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Работники дорожных служб и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не случилось повторных завалов снега, после своих работ закрывают места очистки. «Такие работы проводятся в Экибастузе: очистка 144 водопропускных труб на автомобильных дорогах республиканского значения и 19 - на областных дорогах», - добавили в ДЧС Павлодарской области.