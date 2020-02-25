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    Водопропускные трубы чистят от снега на трассах в Павлодарской области

    25 Февраля 2020, 12:57

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В окрестностях Павлодара, Экибастуза и на областных дорогах спасатели, дорожные и коммунальные службы начали профилактику подтопления в сезон весеннего паводка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках республиканского командно-штабного учения «Көктем-2020» начаты работы по очистке водопропускных труб на автодорогах республиканского и областного значения. В частности, в областном центре - городе Павлодар и его сельской зоне прочищены все имеющиеся 34 водопропускные трубы», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Работники дорожных служб и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не случилось повторных завалов снега, после своих работ закрывают места очистки. «Такие работы проводятся в Экибастузе: очистка 144 водопропускных труб на автомобильных дорогах республиканского значения и 19 - на областных дорогах», - добавили в ДЧС Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

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