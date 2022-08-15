Водолазы подключились в Атырау к поискам пропавшего на реке Урал мальчика

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Водолазы подключились в Атырау к поискам пропавшего накануне в пригородном поселке на Урале семилетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 августа с 07.30 часов в пригородном поселке Кызылбалык на реке Урал силами департамента по ЧС возобновились поиски мальчика, 2015 года рождения. Накануне, примерно в 21.00, он играл на стоящем около берега катере, по неосторожности упал в реку и утонул. В поисках сегодня задействованы 4 водолаза, 1 единица техники департамента по ЧС Атырауской области», - сообщили в пресс- службе ведомства.

Как ранее сообщалось, поиски пропавшего на реке Урал мальчика начались в Атырау.

На днях сообщалось об утонувшей одиннадцатилетней девочке в Атырауской области.



