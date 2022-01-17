Водолазы и спецтранспорт будут дежурить в местах купания 19 января в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели напомнили жителям Северо-Казахстанской области о мерах безопасности во время купания и забора воды в праздник Крещения, который православные отмечают 19-го января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель спасательного подразделения оперативно-спасательного отряда Сергей Черкасов сообщил, что с учетом прошлых лет в Петропавловске оборудуют два места для купания на реке Есиль: городской пляж и речпорт – одно на старице в ауле Бесколь Кызылжарского района.

«Провели замер льда на вышеуказанных участках водоёмов. Толщина его составила на городском пляже от 16 до 30 см, в районе речного порта - от 22 до 40 см. Для обеспечения безопасности граждан 19-го января будет задействован весть личный состав оперативно-спасательного отряда для круглосуточного дежурства, транспорт повышенной проходимости с водолазным и спасательным снаряжением», - сказал С. Черкасов.

Спасатели призывают всех, кто намерен в праздник Крещения окунаться в проруби, соблюдать правила безопасности. К проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног, не торопиться. Не следует нырять в воду непосредственно со льда, находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма, особенно если это первый опыт погружения в купель.

«Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек. Запрещается купание группой. Призываем не совершать купание в местах, не оборудованных для этой цели, не купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения», - сказал С. Черкасов.



