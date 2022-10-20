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    Водоемы высыхают по всей Северной Америке

    20 Октября 2022, 22:44

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Северной Америке наблюдается падение уровня воды в важнейших реках, озерах и водохранилищах, что связывают с изменением климата, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Снижение уровня воды в реке Миссисипи в штате Теннесси, одного из важнейших торговых путей в стране, привело к простаиванию барж с контейнерами. По мнению экспертов, задержки в цепочке поставок таких товаров, как зерно, цемент и топливо, которые проходят через Новый Орлеан в Мексиканский залив, могут быть следствием обмеления реки Миссисипи.

    Большое Соленое озеро в штате Юта продолжает терять свой объем с угрожающей скоростью. В результате высыхания обнажилось более 800 квадратных миль водоема.

    Биолог дикой природы штата Юта Кайл Стоун сообщил, что ситуация негативно отражается на животных и растениях вблизи озера. Так, соленость воды увеличивается по мере падения ее уровня, что приводит к гибели водорослей, источника питания креветок, которые служат пищей для более чем 10 млн птиц, которые останавливаются у озера во время своих миграций.

    В пересохшей реке Некус в провинции Британская Колумбия в Канаде было обнаружено около 65 тыс. мертвых горбуш.

    Река Платт в штате Небраска, которая питается за счет таяния снега со Скалистых гор в Вайоминге и Колорадо не имеет возможности пополниться из-за низких осадков зимой. Более трети реки находится в тяжелых условиях.

    Ирригация истощила большинство водохранилищ на северо-востоке и юго-западе Небраски. По словам Брайана Фукса, климатолога Национального центра по смягчению последствий засухи, с начала июля в обширных районах штата было «довольно сухо и тепло», что привело к резкому увеличению спроса на воду и ее использования для сельскохозяйственных культур.

    Запасы воды вдоль реки Колорадо и двух крупнейших водохранилищ в стране, которые она питает, - озера Мид и Пауэлл - продолжают сокращаться.

    Дальше на запад водохранилища в Калифорнии также высыхают. Озера Оровилл и Шаста, два крупнейших водохранилища в штате заполнены на 30%, и, по данным Калифорнийского департамента водных ресурсов, все крупные водохранилища в Калифорнии, за исключением одного, находятся ниже среднего исторического уровня.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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