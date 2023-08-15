Водный конфликт в Жамбылской области – какое решение предлагают кыргызские эксперты

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Проблема дефицита водных ресурсов в Центральной Азии обрела острый характер за последние несколько лет, влияя на распределение воды между странами для нужд сельского хозяйства. В июле посевы Жамбылской области, граничащей с Кыргызстаном, оказались под угрозой, из-за чего фермеры забили тревогу, обвинив соседей в строительстве водохранилищ на трансграничных реках. Позже в Бишкеке прошла двухсторонняя встреча по решению проблемы вододеления по рекам Чу и Талас. Но и в августе проблема дефицита воды не решилась. В ответ на возмущения казахстанских аграриев, кыргызская сторона заявила: тяжелая ситуация сложилась и у них самих из-за маловодия, а поставляя воду в Казахстан, кыргызским властям пришлось экономить ее для собственных с/х нужд. Из-за чего и было принято решение не подавать воду в Казахстан. Сегодня стороны пытаются найти оптимальное решение. Однако эта проблема повторяется из года в год и носит системный характер. В ее причинах решила разобраться собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Бишкеке и пообщалась с местными экспертами.

Совместное использование трансграничных рек Казахстана и Кыргызстана

Крупнейшие трансграничные водные артерии Центральной Азии реки Амударья, Сырдарья, Талас, Тарим, Чу, Каркара формируются на территории Кыргызстана и обеспечивают водой Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Китай.

Большая часть водообеспечения Жамбылской области Казахстана осуществляется трансграничными реками Чу и Талас, берущие начало в Кыргызстане. Водные отношения двух стран регулируются на основе Соглашения между правительствами РК и КР об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас от 21 января 2000 года. Совместным органом для установления согласованного режима работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования и определения эксплуатационных затрат, необходимых для обеспечения безопасной и надежной работы этих сооружений, является Чу-Таласская водохозяйственная комиссия.

Распределение и использование трансграничных водных ресурсов бассейнов рек Чу, Талас и Каркара между Казахстаном и Кыргызстаном осуществляется по соотношению: РК формирует по р. Чу – 0,11 км3 (3,0%), Кыргызстан – 3,84 км3 (97%); по р. Талас – 0,11 (6,0%) и 1,72 км3 (94%), по р. Каркара 0,23 (38%) и 0,37 км3 (62%) соответственно. Водные ресурсы этих рек делятся между РК и КР в процентном отношении: р.Талас–50/50, р.Чу – 42/58.

Все водохозяйственные сооружения, обеспечивающие регулирование стока, расположены на территории Кыргызстана в верхнем течении рек. На реке Чу это Орто-Токойское водохранилище, обводные железобетонные каналы от Быстровской ГЭС до города Токмок, Чумышский гидроузел и Западный и Восточный Большие Чуйские каналы с сооружениями. На реке Талас - Кировское водохранилище. Данные объекты отнесены к водохозяйственным сооружениям межгосударственного пользования, в виду того, что Казахстан зависит от их эксплуатации и надлежащего технического обслуживания.

На ежегодной основе Водохозяйственная комиссия в лице сопредседателей двух стран до начала вегетационного периода разрабатывает и подписывает графики водозаборов, согласно которым осуществляется вододеление с Республикой Казахстан.

Причины дефицита воды

По мнению экспертов, к причинам возникновения водного кризиса в центральноазиатском регионе относятся такие основные факторы, как изменение климата, изношенность инфраструктуры, нерациональное и неэффективное использование водных ресурсов.

По данным Всемирного банка, с середины XX века средняя температура в южной части Центральной Азии увеличилась на 0,5 C, а в северной – на 1,6 C, что спровоцировало таяние ледников и истощение водных запасов. С начала XX века площадь ледников в Центральной Азии сократилась на треть.

Специалистами отмечается быстрое таяние ледников Тянь-Шаня и Памиро-Алая, вследствие чего в ближайшем будущем количество воды в регионе существенно сократится. Из-за изменения климата наблюдается сокращение объема водных запасов, используемых для питья и сельского хозяйства.

Так, в начале лета текущего года Кыргызстан столкнулся с острой нехваткой воды в столице и регионе. В целях экономии столичные власти ввели ограничительные меры по потреблению питьевой воды, были закрыты водоемкие объекты такие как частные бани, автомойки и бассейны.

По данным Минсельхоза Кыргызской Республики, тяжелая ситуация с дефицитом поливной воды также складывалась в сельхозугодиях Чуйской и Таласской областей КР.

Аналогичная ситуация в настоящее время наблюдается на юге Казахстана. Острую нехватку воды для полива испытывают фермеры Байзакского, Таласского и частично Жамбылского района Жамбылской области РК. Из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тыс. гектаров лука и сахарной свеклы. По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, по состоянию на 9 августа т.г. по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн. м3, что на 144,8 млн. м3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 млн. м3). Вместе с тем, Министерство сельского хозяйства КР объясняет сокращение подачи воды низкой водностью источников Таласской долины вследствие климатических изменений. Поток воды в Кировском водохранилище составляет всего 1,0м3/сек (в 2022 году поступление воды составляла 13,7м3/сек), при этом, увеличение приточности не наблюдается.

Обладая большими запасами водных ресурсов, Кыргызстан сталкивается с рядом проблем по их использованию. Нерациональное использование питьевой воды жителями страны в летний период для полива огородов в частном секторе, приводит к увеличению потребления сверх установленных норм, оказывая нагрузку на системы водоснабжения.

Специалисты Национального института стратегических исследований КР отмечают, что большая часть забираемых вод КР теряется при использовании. Причина потерь заключается в неудовлетворительном техническом состоянии ирригационных и водораспределительных систем, износе оборудования, применении несовершенных методов полива. В целом современное состояние всей водохозяйственной инфраструктуры Кыргызстана, согласно большинству экспертных оценок, характеризуется как неудовлетворительное.

По мнению директора Службы водных ресурсов Кыргызстана Алмаза Сокеева, изменение климата в Кыргызстане отражается на всем сельском хозяйстве. По его словам, в этой связи, в стране проводятся реформы в водном секторе. Известно, что ухудшение ирригационной системы приводит к потерям воды в больших объемах во время полива. В целях сокращения потерь воды, приводятся в порядок оросительные каналы. Кыргызстан как страна верховья и дальше намерена работать со странами низовья Казахстаном и Узбекистаном, чтобы привести совместную водную инфраструктуру в порядок.

Пути решения

По мнению кыргызского эксперта, председателя международного фонда «Институт по исследованию проблем водопользования и водноэнергетических ресурсов Центральной Азии» Эрнеста Карыбекова, правильное управление и бережное отношение к воде, как главной ценности Кыргызстана, должно быть первоочередной задачей. В этом контексте со стороны государственных органов КР необходим системный подход с научным обоснованием.

В свою очередь, эксперт по ресурсоэффективности ОФ «Юнисон Групп» Жаныбек Кулумбетов, в качестве решения дефицита воды считает необходимым создание и внедрение водосберегающих технологий. Для полива сельскохозяйственных угодий следует максимально внедрять капельное орошение, при котором вода подается непосредственно в прикорневую систему растений. Таким образом растения получают необходимую влагу и в то же время происходит значительная экономия воды.

С каждым годом ценность водных ресурсов будет повышаться. Для решения проблемы водообеспечения в регионе необходим комплексный подход и объединении усилий всех государств региона. Водный кризис в регионе Центральной Азии с каждым годом будет усиливаться, в этой связи требуется разработка и реализация согласованных планов действий, в основе которых будут отражены принципы справедливого и эффективного использования водных ресурсов.

Для преодоления водного кризиса, в целях сохранения стабильности и продовольственной безопасности в регионе, всем странам Центральной Азии необходимо действовать на всех уровнях сообща, повышать эффективность водопользования, принимать меры по модернизации систем орошения, внедрению современных технологий в системе полива.

Напомним, ранее с фермерами пострадавших от засухи районов Жамбылской области встретился глава МСХ Ербол Карашукеев. Он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос возмещения ущерба фермерам за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва Правительства.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев подчеркнул, что в южном Казахстане периодически возникает проблема дефицита поливной воды, но какого-то устойчивого системного решения у нее нет.