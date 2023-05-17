Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Водные виды спорта развивают в Балхаше

    17 Мая 2023, 22:44

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше открываются перспективы водных видов спорта. В результате тщательной подготовки спортсмены побеждают в областных и республиканских соревнованиях. Способствовали таким успехам отличные условия подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городе Балхаше у населения вырос интерес к водным видам спорта. Заниматься плаванием приходят люди с особыми потребностями, пожилые и молодые приверженцы спорта. Директор спортивного комплекса «AQ teniz» АйдынТатибеков отмечает, что активных спортсменов, готовы поощрять.

    «В Балхаше хорошо развиваются водные виды спорта, образованное и здоровое поколение - залог нашего будущего. Поэтому люди всех возрастных категорий в нашем городе регулярно занимаются водными видами спорта», - сказал Айдын Татибеков.

    В прошлом году в Балхаше возродились традиции водного поло. Усердно этим видом спорта занимаются порядка 400 человек. Зал посещают и социально незащищенные слои населения. Победители областных соревнований поднимают авторитет страны на областных и международных состязаниях.

    «В спорткомплексе по социально-государственному заказу тренируются 170 человек, среди них есть многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи, спортсмены-ветераны занимаются водными видами спорта и ведут максимально активный образ жизни», - добавил Айдын Татибеков.


    Детский гидромассажный центр также открыл свои двери. Теперь есть возможность сделать массаж для самых маленьких посетителей в специальных ванночках. Помощь оказывают и деткам с особенными потребностями.

    «Гидромассаж очень полезен. Помогает детям с неврологическими патологиями, ДЦП, аутизмом, а также при мышечном гипертонусе и гипотонусе. Помогает в развитии физиологических детей. Затем повышает аппетит ребенка и улучшает сон. Есть много преимуществ, особенно для детей», - отметила руководитель центра гидромассажа Акбота Русланкызы.

    Спортсмены, приходящие в спорткомплекс, не ограничиваются плаванием. Для них есть масса возможностей делать различные упражнения и заниматься тяжелой атлетикой.

    В тренажерном зале спорткомплекса, полностью отвечающем современным требованиям, созданы все условия для занятий спорта.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме
    Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
    Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею
    Гонщик «Астаны» стал третьим на 11-м этапе «Джиро д’Италия»
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    3 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
    Новости партнеров