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    Водителю, сбившему ребенка в Шымкенте, грозит до пяти лет тюрьмы

    13 Апреля 2021, 16:05

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Водителю автобуса, который сбил насмерть ребенка в Шымкенте, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Шымкент.

    Как уточнили в пресс-службе департамента, по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    «Данная часть указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Назначены соответствующие экспертизы», - прокомментировали в ведомстве.

    Напомним, 11 апреля примерно в 12:55 по улице Алии Молдагуловой города Шымкент водитель, управляя общественным автобусом марки «Yotong» (маршрут №147) совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель является местным жителем 1979 года рождения.

    В результате от полученных телесных повреждений несовершеннолетний пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ДТП Происшествия МВД РК Шымкент
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