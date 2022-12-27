Водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По пяти статьям Административного Кодекса РК наказали водителя-нарушителя в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ночью сотрудники батальона патрульной полиции при патрулировании улиц обратили внимание на автомобиль «Lexus 570», водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Сотрудники экипажа автопатруля попросили водителя остановиться, однако водитель законным требованиям стражей порядка не подчинился и продолжил движение на большой скорости по направлению в город Алматы, подвергая опасности жизни других участников дорожного движения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Экипаж автопатруля начал преследование нарушителя по трассе. В ходе погони у автомобиля «Lexus 570» лопнуло переднее колесо, поэтому водитель остановился и был задержан полицейскими.

Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «средней» степени и употребил каннабиноидные наркотические вещества.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 595 КоАП РК (нарушение правил маневрирования), ч. 2 ст. 230 КоАП РК (нарушение законодательства РК об обязательном страховании), ч. 9 ст. 590 КоАП РК (нарушение правил эксплуатации транспортных средств), ч. 1 ст. 613 КоАП РК (невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел), и ст. 608 КоАП РК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения).

«Решением суда мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. Автомобиль водворен на штрафстоянку», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Как сообщалось ранее, в ходе ОПМ «Правопорядок» на территории Таласского района инспекторы патрульной полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Mercedes-Benz 200». При установлении личности выяснилось, что водитель является жителем Сарысуского района. По заключению медицинской экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой» степени. В рамках ОПМ «Правопорядок» в регионе выявлено 1 626 административных правонарушений, в том числе управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на «встречку», не предоставление преимущества в движении пешеходу, управление транспортом водителями, лишенными прав. При этом 324 пешехода наказали за нарушение ПДД. В ходе рейдовых мероприятий за нарушение ПДД остановлен водитель автомашины «BMW X5» с кыргызским учетом, который 44 раза превысил скоростной режим. Водитель оштрафован на 1 млн 255 тыс. тенге.

За грубое нарушение Правил дорожного движения оштрафовали свадебный кортеж жамбылские полицейские. Водитель «Lada 21154» снял заранее номера, чтобы видеокамеры наблюдения полиции не зафиксировали его нарушения. Кортеж разъезжал по городу, участники кортежа выходили на проезжую часть с рюмками для эффектных кадров, высовывались из окон машин с телефонами, снимали видео и выкладывали в соцсети.

В департаменте полиции Жамбылской области предупреждают об административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и призывают граждан строго соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: департамент полиции Жамбылской области



