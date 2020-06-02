Водителя в наркотическом опьянении задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 20-летний актюбинец задержан полицейскими за управление автомашиной в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«Несмотря на ужесточение законодательства в отношении нетрезвых водителей, лишенных прав управления, в Актобе продолжаются регистрироваться подобные случаи.

1 июня в Актобе на пересечении улиц Пожарского и Рыскулова была остановлена автомашина Volkswagen Passat под управлением 20-летнего актюбинца. Мужчина управлял машиной в состоянии наркотического опьянения, будучи ранее лишенным водительских прав. Водитель водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актобе», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Всего с начала года на территории Актюбинской области по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица» УК РК было установлено 82 факта.

Согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении водителей, ранее лишенных водительских прав, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права управления транспортным средством.