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    Водителя со штрафами на 4 млн тенге задержали в Туркестанской области

    27 Июля 2023, 13:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области посредством программы «Коргау – опасный водитель» выявили автомобиль с неоплаченными наложенными штрафами на сумму более 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По системе «Коргау» с центра оперативного управления ДП Туркестанской области поступил сигнал об автомобиле Toyota Camry, за водителем которого по постановлению частного судебного исполнителя имеется задолженность. На задержание автотранспорта дежурные ЦОУ ориентировали ближайшие экипажи батальона патрульной полиции местной полицейской службы ДП Туркестанской области. Стражи порядка остановили автомобиль и водворили на штрафстоянку в селе Казыгурт.

    Как отметили полицейские, программа «Коргау» направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, она позволяет выявлять автомобили с неоплаченными штрафами, подложными номерами и другими правонарушениями. Только за последний месяц с помощью программы на штрафстоянку было водворено свыше 130 автотранспортных средств с неоплаченными штрафами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Транспорт МВД РК
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