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    Водителя с подложными номерами задержали в Жамбылской области

    3 Ноября 2022, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водителя с подложными номерами задержали в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По информации ДП области, днем 31 октября в городе Каратау за парковку Toyota Camry на запрещенном месте был установлен 28-летний житель Байзакского района. В ходе проверки инспекторами патрульной полиции установлены правонарушения в виде тонированных передних боковых стекол и использования подложного государственного регистрационного номера.

    В отношении водителя составлены административные протоколы по статье 601 части 1 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», статье 590 частям 3, 4, 5 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» КоАП РК.

    «Решением Таласского районного суда правонарушитель лишен права управления транспортным средством сроком на один год и приговорен к административному аресту на трое суток. Государственный регистрационный номерной знак изъят, автотранспорт водворен на штрафную стоянку», - сообщили в полиции.

    Фото: polisia.kz
    Жамбылская область Транспорт
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