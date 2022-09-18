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    Водителя с неоплаченными штрафами на 400 тыс. тенге выявили в Атырау

    18 Сентября 2022, 05:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Должник» выявлен автомобиль с неоплаченными штрафом общую сумму 400 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с Центром оперативного управления и сотрудниками патрульной полиции на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В ходе него камерой видеонаблюдения в микрорайоне Балыкшы установлен автомобиль Lada с неоплаченными штрафами. К месту нахождения автомобиля были направлены сотрудники патрульной полиции. При проверке документов выяснилось, что водитель автомобиля имеет неоплаченные штрафы за различные нарушения на сумму 400 тыс. тенге»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Транспортное средство припарковано на специальной стоянке. Там оно будет находится до полного погашения долгов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Атырау
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