Водителя осудили на 8,5 лет за гибель трех человек в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Виновный в ДТП с гибелью 3 человек в Шымкенте осужден на 8 лет 6 месяцев и пожизненно лишен права управления транспортными средствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Весной прошлого года 36-летний водитель Toyota Alphard, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался по автодороге Алматы-Ташкент-Термез с превышением установленной скорости и, игнорируя запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток с улицей Аль-Фараби, где столкнулся с Hyundai Starex. От удара Alphard отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автомашину Daewoo Gentra.

В результате, 57-летний водитель Hyundai Starex и его пассажиры – 65-летняя пенсионерка и 35-летний мужчина скончались на месте происшествия.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч. 4 ст. 345-1 УК РК.

Дознаватели установили все обстоятельства произошедшего и, завершив досудебное расследование, направили материалы уголовного дела с обвинительным актом в суд.

Приговором суда виновный лишен свободы на 8 лет 6 месяцев и пожизненно лишен права управления транспортными средствами.