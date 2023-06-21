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    Водителя осудили на 8,5 лет за гибель трех человек в Шымкенте

    21 Июня 2023, 20:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Виновный в ДТП с гибелью 3 человек в Шымкенте осужден на 8 лет 6 месяцев и пожизненно лишен права управления транспортными средствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Весной прошлого года 36-летний водитель Toyota Alphard, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался по автодороге Алматы-Ташкент-Термез с превышением установленной скорости и, игнорируя запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток с улицей Аль-Фараби, где столкнулся с Hyundai Starex. От удара Alphard отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автомашину Daewoo Gentra.

    В результате, 57-летний водитель Hyundai Starex и его пассажиры – 65-летняя пенсионерка и 35-летний мужчина скончались на месте происшествия.

    Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч. 4 ст. 345-1 УК РК.

    Дознаватели установили все обстоятельства произошедшего и, завершив досудебное расследование, направили материалы уголовного дела с обвинительным актом в суд.

    Приговором суда виновный лишен свободы на 8 лет 6 месяцев и пожизненно лишен права управления транспортными средствами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП МВД РК Шымкент
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