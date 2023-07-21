Водителя мотоцикла осудили за смерть пассажира в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении водителя мотоцикла за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Костанайской области.

ДТП произошло 4 апреля 2023 года в п.Московское Костанайского района. Водитель, управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем, движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир, сидевший на пассажирском сиденье кузова мотоцикла подсудимого, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет. Потерпевшая – мать погибшего - просила назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Подсудимый вину и исковые требования признал в полном объеме, принес извинения потерпевшей стороне.

Санкция части 3 статьи 345-1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на10 лет.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого, чистосердечное признание вины и его раскаяние в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказаниев виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.