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    Водителя мотоцикла осудили за смерть пассажира в Костанайской области

    21 Июля 2023, 10:35

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении водителя мотоцикла за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Костанайской области.

    ДТП произошло 4 апреля 2023 года в п.Московское Костанайского района. Водитель, управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем, движущимся во встречном направлении.

    В результате ДТП пассажир, сидевший на пассажирском сиденье кузова мотоцикла подсудимого, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

    В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет. Потерпевшая – мать погибшего - просила назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Подсудимый вину и исковые требования признал в полном объеме, принес извинения потерпевшей стороне.

    Санкция части 3 статьи 345-1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на10 лет.

    При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого, чистосердечное признание вины и его раскаяние в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

    С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказаниев виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область ДТП Суды
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