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    Водителя без прав и в наркотическом опьянении задержали акмолинские полицейские

    11 Апреля 2023, 19:42

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Лишенного прав водителя в наркотическом опьянении задержали полицейские Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вечером 7 апреля сотрудниками батальона патрульной полиции в ходе осуществления контроля за дорожным движением на 951 км автодороги Екатеринбург – Алматы остановлен Mercedes под управлением 43-летнего жителя Павлодара.

    Внимание полицейских привлек нечитаемый государственный регистрационный номерной знак на авто. Направляясь к сотрудникам полиции, водитель шел пошатываясь. В ходе беседы мужчина признался, что в 2020 году был лишен права управления на 7 лет. Проверка по базам данных подтвердила этот факт.

    Стражи порядка, отстранив водителя от управления транспортным средством, предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Согласно заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны.

    По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью
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