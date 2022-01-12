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    Водителя автомобиля без госномеров задержали в Шымкенте

    12 Января 2022, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте полицейскими задержан водитель автотранспорта без госномеров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента полиции.

    Как сообщили в ведомстве, в ночь с 5 на 6 января в Шымкенте во время массовых беспорядков было совершено нападение на здание Департамента полиции. Однако, благодаря слаженной работе сотрудников полиции, удалось отразить действия нарушителей.

    В эту ночь полицейскими были задержаны жители Туркестанской области 1995 и 2001 годов рождения, находившиеся в автомобиле марки «Lada-21014» без госномеров перед департаментом.

    Кроме того, был задержан водитель автотранспорта марки «ГАЗель» без госномеров 1986 года рождения. У него изъят 1 нож.

    В отношении указанных лиц применены меры пресечения в виде содержания под стражей.

    В настоящее время сотрудниками Департамента полиции города Шымкент продолжается проверка и оперативно-розыскные мероприятия по выявленным правонарушениям.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области задержана автомашина, водители и пассажиры которой не подчинились требованиям полицейских.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
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