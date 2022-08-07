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    • Водителя автобуса задержали с поддельным водительским удостоверением в Алматы

    7 Августа 2022 11:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель маршрутного автобуса города Алматы задержан с поддельным водительским удостоверением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Более того, водитель в 2021 году был лишен права управления транспортом. Однако гражданин С. решил «обойти» закон, изготовив поддельное водительское удостоверение. «Правонарушитель был задержан за рулем автобуса 85-го маршрута на остановке у автовокзала. Проверка его личности установила использование липового документа. Им были приписаны категории, позволяющие осуществлять пассажирские перевозки. В момент остановки транспорта внутри находилось более 40 пассажиров – это потенциальные жертвы нерадивого водителя, который ежедневно, выезжая на линию, подвергал опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

    По факту подделки документов в районном управлении полиции начато досудебное расследование. В отношении водителя и руководства автопарка, которое не проконтролировали должным образом работу и документы водителя, приняты меры административного воздействия. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку», – сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов.

    В полиции напомнили, что в Алматы в период с 19 июля по 18 августа проводится республиканский месячник «Безопасная дорога», направленный на предупреждение и снижение дорожно-транспортных происшествий, и тяжести их последствий.


    Фото: polisia.kz
    #Алматы #Транспорт #Безопасность #МВД РК
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