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    Водителя автобуса в Астане осудили на 17 лет за изнасилование ребенка

    3 Ноября 2022, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 ноября специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении водителя автобуса по факту изнасилования несовершеннолетней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    «А., являясь водителем Автопарка № 1, в салоне автобуса, изнасиловал несовершеннолетнюю потерпевшую К., пользуясь ее беспомощным состоянием», - говорится в информации специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

    Вина водителя доказана: стабильными показаниями несовершеннолетней потерпевшей в ходе досудебного производства, депонированием показаний, показаниями в суде; заключением экспертов психиатров-психологов, свидетельствующим о том, что потерпевшая не склонна ко лжи и фантазированию; показаниями законного представителя потерпевшей; заключением экспертиз, перепиской в мобильном телефоне со свидетелем, показаниями свидетелей.

    В судебном заседании прокурор просил признать его виновным и назначить подсудимому по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Сторона защиты просила его оправдать.

    «Приговором суда А. осужден по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК к максимальной мере наказания по данной статье - 17 годам лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам г.Астаны.

    Приговор суда не вступил в законную силу.


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