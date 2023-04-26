Водителя авто без прав и в наркотическом опьянении задержали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Водителя авто без прав и в наркотическом опьянении задержали полицейские Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении рейдовых мероприятий на одной из улиц Семея патрульными полицейскими была замечена автомашина ВАЗ-2114. Странное поведение водителя, который резко снизил скорость при виде патрульной машины, а после и вовсе попытался съехать с дороги, вызвало интерес стражей порядка. Водитель пытался скрыться. Нарушителя остановили.

Выяснилось, что он в начале прошлого года был лишен прав сроком на 7 лет за пьяное вождение. Заметив симптомы опьянения, стражи порядка отстранили водителя от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование. Согласно заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения легкой степени.

По факту проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления». Водитель водворен в изолятор временного содержания.



