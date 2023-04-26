Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Водителя авто без прав и в наркотическом опьянении задержали в Семее

    26 Апреля 2023, 19:23

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Водителя авто без прав и в наркотическом опьянении задержали полицейские Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении рейдовых мероприятий на одной из улиц Семея патрульными полицейскими была замечена автомашина ВАЗ-2114. Странное поведение водителя, который резко снизил скорость при виде патрульной машины, а после и вовсе попытался съехать с дороги, вызвало интерес стражей порядка. Водитель пытался скрыться. Нарушителя остановили.

    Выяснилось, что он в начале прошлого года был лишен прав сроком на 7 лет за пьяное вождение. Заметив симптомы опьянения, стражи порядка отстранили водителя от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование. Согласно заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения легкой степени.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления». Водитель водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт Видео МВД РК Абайская область Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону
    Пассажир поезда оштрафован за срыв стоп-крана в нетрезвом состоянии в Атырауской области
    Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе Павлодара
    Около 300 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Актау
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров