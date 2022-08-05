Водители совершили 168 наездов на пешеходов в столице с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года 96% зарегистрированных ДТП произошло с участием легковых автомобилей в столице. Об этом сообщил начальник отдела административной практики управления административной полиции города Нур-Султана Бауыржан Токжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице высокий уровень ДТП. Основная причина - ежегодное увеличение количества зарегистрированного транспорта и, как следствие, личная недисциплинированность участников дорожного движения. Из зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 274 произошли с участием легкового транспорта, 11 - с участием грузового», - сказал Бауыржан Токжуманов.

Спикер также назвал основные причины дорожно-транспортных происшествий.

«Водители выезжали на встречную полосу, нарушая правила маневрирования - 50 фактов, выезд на встречную полосу - 25, несоблюдение дистанции и обгон - 48, не уступили дорогу пешеходу - 45.

«С начала года водители совершили 168 наездов на пешеходов. В результате погибли 3 человека и 172 получили ранения», - сказал Нурлан Капаров.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев через камеры «Сергек» астанчан оштрафовали на 3,2 млрд тенге.



