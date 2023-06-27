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    Водители скорых пройдут парамедицинские курсы в Карагандинской области

    27 Июня 2023, 19:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области водителей службы скорой медицинской помощи будут обучать парамедицине. В этом году курсы на базе Карагандинского медицинского колледжа поэтапно пройдут 100 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обучение продлится семь дней. Далее парамедики смогут по желанию отработать полученные знания в новом учебно-тренировочном центре на базе подстанции в Сортировке.

    «Мы нацелены на улучшение качества экстренной медицины. Сейчас доезды скорой до пациентов довольно быстрые, мы обзваниваем больных для мониторинга качества оказанных услуг. Если скорые не укладываются в нормативное время, мы проводим расследования. Водители постоянно проходят обучение по безопасному управлению транспортными средствами. И скоро они пройдут курсы по парамедицине, чтобы оказывать экстренную неотложную помощь и помогать врачам и фельдшерам. За это водители будут получать прибавку к зарплате», – сказала руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Толегенова.

    Также в скором времени модернизируют работу диспетчерской службы скорой помощи. После краткосрочного обучения диспетчеры до приезда неотложек будут консультировать по телефону пациентов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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