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    Водители Шымкента задолжали государству почти 1,5 миллиарда тенге

    21 Июля 2023, 17:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Неплательщиков транспортного налога ищут с помощью камер «Сергек» и программы «Коргау». И в случае, если они отказываются платить налог, то автоматически становятся пешеходами. На штраф стоянку уже отправили 85 машин. В том числе и шесть машин одного из жителей мегаполиса, по информации департамента гос доходов, он за несколько лет задолжал больше пяти миллионов тенге.

    «На сегодня количество должников по транспортному налогу составляет ​ свыше 36 тыс., где сумма их задолженности ​ составляет ​ 1 млрд 495 млн тенге. При выявлении таких нарушений ​ данное автотранспортное средства останавливается, подъезжают судебные исполнители, сотрудники органов госдоходов, ​ далее проводим разъяснительную работу, если оплатит на ​ месте ​ транспортный налог, то он дальше может продолжить свой путь», — сказал Аббасхан Сейдахметов, главный специалист ДГД г. Шымкента.

    Отбирать у злостных неплательщиков авто продолжат. Специалисты считают, что мера достаточно эффективная. Чаще водители стараются не доводить дело до штрафстоянки. ​

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Транспорт Шымкент Налоги полиция
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