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    Водители пассажирских автобусов устроили гонку в Алматы

    5 Сентября 2019, 15:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Езда двух водителей пассажирских автобусов на высокой скорости засняли очевидцы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео было опубликовано в группе в Instagram. Голос за кадром мужчины, следовавшего за автобусами на своем авто, комментирует, что гонка была в 5:47 утра на 70 разъезде. Судя по кадрам, автобусы по трассе ехали со скоростью более 100 км в час.

    В полиции в свою очередь сообщили, что такой стиль езды недопустим, особенно для общественного транспорта в условиях крупного мегаполиса.

    «Видео передано в распоряжение сотрудников местной полицейской службы ДП города Алматы, которые установят водителей и примут к ним меры в соответствии с законодательством», - сообщили в Департаменте полиции города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Транспорт Силовые структуры
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