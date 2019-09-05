Водители пассажирских автобусов устроили гонку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Езда двух водителей пассажирских автобусов на высокой скорости засняли очевидцы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео было опубликовано в группе в Instagram. Голос за кадром мужчины, следовавшего за автобусами на своем авто, комментирует, что гонка была в 5:47 утра на 70 разъезде. Судя по кадрам, автобусы по трассе ехали со скоростью более 100 км в час.

В полиции в свою очередь сообщили, что такой стиль езды недопустим, особенно для общественного транспорта в условиях крупного мегаполиса.

«Видео передано в распоряжение сотрудников местной полицейской службы ДП города Алматы, которые установят водителей и примут к ним меры в соответствии с законодательством», - сообщили в Департаменте полиции города.