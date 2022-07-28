Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Водители общественного транспорта в Алматы спровоцировали 170 ДТП

    28 Июля 2022, 16:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 170 ДТП спровоцировали водители общественного транспорта в Алматы, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Тщательная проверка автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на предмет технического состояния, правильной эксплуатации автобусов в дорожных условиях мегаполиса, организована в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

    «Тем самым мы преследуем цель - повысить транспортную и трудовую дисциплины водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, недопущение фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечение нелегальных пассажирских перевозок. К проведению работы максимально привлекаются как представители заинтересованных государственных органов, так и Гражданский альянс», – сказал заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.

    В полиции отметили, что, несмотря на принимаемые меры, водители автобусов допускают грубые нарушения правил дорожного движения, а также дорожно-транспортные происшествия.

    Только с начала года по вине водителей автобусов допущено 170 ДТП, в результате 3 человека погибли, еще 55 травмированы. Случаи падения пассажиров в общественном транспорте – довольно частое явление, которое в основном происходит из-за экстренного торможения или, наоборот, резкого старта. В 2021 году 328 пассажиров получили травмы из-за падения в салоне автобусов.

    С начала 2022 года сотрудниками строевых подразделений ДП выявлено 286 нарушений ПДД, совершенных водителями общественного транспорта.

    «В городе Алматы функционирует 21 автопредприятие, на балансе которых состоит более 2 тыс. 200 единиц автобусов и 160 троллейбусов, осуществляющих пассажирские перевозки на 147 маршрутах. Состояние аварийности с участием общественного транспорта все же вызывает обеспокоенность. Транспортная дисциплина среди некоторых водителей автобусов остается на крайнем низком уровне. Руководство автопарков не контролирует водителей, не проверяет наличие водительских удостоверений, а также технического состояния перед выездом на линию. Они продолжают допускать выезд на линию автобусов, не отвечающих экологическим и техническим требованиям», – сообщил Баятанов.

    На дорогах Алматы увеличена плотность нарядов патрульной полиции. Профилактические и рейдовые мероприятия продолжаются.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы ДТП Транспорт МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи