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    Водители могут анонимно обратиться к полицейским Атырау в чате Telegram

    22 Июля 2023, 07:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские открыли чат в Telegram. Сделано это было по предложениям водителей для возможности анонимного обращения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы выслушали пожелания нескольких автопарков и таксистов, занимающихся пассажирскими перевозками, а также водителей транспортных средств крупных учреждений. На трассах водители крупных грузовиков отмечают, что встречаются факты нарушения правил обгона, создающие аварийную ситуацию. Если вы отправите в Telegram чат фото и видеозапись таких фактов, то мы сразу примем меры. С учетом ваших предложений есть возможность анонимного обращения в чате Telegram», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области полковник полиции Ерлан Бигамбаев.

    Чат в Telegram постоянно находится под контролем полицейских. Здесь не остаются без внимания любые нарушения, которые произошли в отношении дорожного движения, меры принимаются в рамках закона.

    Как ранее сообщалось, с начала года в Атырауской области в ДТП погибли 54 человека.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК Атырау полиция
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