Водители автобусов за день совершили 61 нарушение ПДД в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На специализированную штрафную стоянку водворили 4 автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полиция Алматы подвела итоги первого дня отработки «Автобус». По данным правоохранителей, всего за минувшие сутки на дорогах мегаполиса выявили 61 нарушение ПДД, которые совершили водители автобусов.

«28 нарушений - за пользование телефоном при управлении транспортом, 24 - за нарушение правил маневрирования, 3 - за превышение норм содержания загрязняющих веществ в выбросах, 2 - за переоборудование без соответствующего разрешения, по одному - за нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов, за нарушение режима труда и отдыха, за отсутствие государственного или обязательного техосмотра и за выезд на встречную полосу движения. На специализированную штрафную стоянку водворено 4 автобуса. К административной ответственности привлечено одно должностное лицо из числа руководителей автопредприятия», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства внутренних дел, ежегодно в Казахстане полиция пресекает более 4 млн нарушений правил дорожного движения.



