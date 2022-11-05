Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы прокомментировали видео драки двух мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, драка произошла между водителями легковушки и автобуса. По данному факту отдел полиции при УП Ауэзовского района проводит досудебное расследование.

«Уголовное дело зарегистрировано по статье 107 части 1 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза и проведены соответствующие следственные действия. По результатам комплекса мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.



