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    Водители 15 фур около суток находятся в снежном плену на трассе в ЗКО

    12 Марта 2022, 02:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области опубликовал в Instagram информацию по затору на автодороге республиканского значения Уральск-Таскала-РФ, передает МИА «Казинформ».

    «На 11.03.2022 год на автодороге республиканского значения Уральск – Таскала-РФ на 103 и 104 км в снежном заторе стоят около суток 15 фур и просят питание, так как у них питание закончилось. Расстояние от районного центра Таскала - 55 км. Снегоуборочная техника ТОО «Казавтодор» движется медленно, так как высота снега более двух метров. Оперативным штабом Таскалинского района решено доставить питание на спецтехнике «Трикол».

    В связи с ухудшением погодных условий в ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб. Номер горячей линии 55-40-88», - говорится в публикации ДЧС ЗКО.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Транспорт Дороги Погода ДЧС
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