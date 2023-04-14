Водителей, вывозящих топливо из страны, ловят полицейские в двух областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской и Туркестанской областях с 10 апреля органы внутренних дел совместно с инспекцией транспортного контроля проводят рейдовые мероприятия по недопущению вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Особое внимание стражи порядка уделяют выявлению нарушений правил эксплуатации транспортных средств путем установки дополнительных топливных баков без соответствующих разрешений.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 7 статьи 590 КоАП РК «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения».

«За три дня мероприятий за эти нарушения привлечено 57 водителей, по 21-му административному материалу транспортным средствам запрещена дальнейшая эксплуатация», - сообщили в полиции.



