Водителей Нью-Йорка обяжут платить за въезд в загруженные районы города

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Нью-Йорк постепенно приближается к тому, чтобы стать первым городом США, который будет взимать с автомобилистов дополнительную плату за въезд в его наиболее загруженные районы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Ожидается, что не ранее конца 2023 года в Нью-Йорке с автомобилистов, въезжающих на Манхэттен ниже 60-й улицы, будет взиматься плата за проезд в электронном виде. Выручка, оцениваемая в 1 млрд долларов в год, будет использована для капитального ремонта систем метро и автобусов города.

Данная мера связана с утвержденным законодательным собранием Нью-Йорка планом ценообразования на «пробки» в 2019 году, который первоначально предполагалось ввести в действие в 2021 году. Но пандемия и отсутствие указаний со стороны регулирующих органов привели к остановке проекта.

Столичное транспортное управление в среду заявило, что федеральные регулирующие органы в августе должны опубликовать давно отложенную экологическую оценку, после которой Федеральное управление автомобильных дорог планирует дать окончательное одобрение экологического плана, где будут определены цены, скидки и льготы.

Некоторые законодатели в штате Нью-Джерси заявили, что этот план несправедлив, поскольку автомобилисты уже платят за проезд по мостам и туннелям, чтобы въехать в Нью-Йорк, и деньги от взимания платы за проезд не будут использованы для улучшения общественного транспорта в Нью-Джерси. Ожидается, что некоторые автомобилисты, оплачивающие проезд за въезд на Манхэттен из Нью-Джерси, получат скидки или будут освобождены от них.





Фото: abcnews.go.com