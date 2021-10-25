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    Водитель врезался в столб и погиб в Талдыкоргане

    25 Октября 2021, 09:51

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане водитель иномарки допустил наезд на электрический столб и погиб, не доехав до больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео и фото с места ДТП появились в сети. https://www.instagram.com/p/CVbEilVrjUJ/

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября около 22:18 часов в Талдыкоргане.

    «Установлено, что 24-летний водитель автомашины марки «Toyota Camry», двигаясь в восточном направлении по улице Конаева, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на электрический столб. В результате ДТП водитель «Toyota» скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы. В дорожной аварии также пострадала 22-летняя пассажирка, которая с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу», - уточнили в пресс-службе ДП Алматинской области

    По факту с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП
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