Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Водитель врезался в отбойник на мосту в Павлодарской области

    16 Октября 2022, 23:22

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Авария произошла сегодня на мосту Аксу. Водитель получил множественные травмы и находится в реанимации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В службу «103» сообщение об аварии на мосту на Аксу поступило сегодня, 16 октября в 11:23. Бригада скорой медицинской помощи доехала до места ДТП спустя 5 минут после поступления вызова.

    «Как рассказали диспетчеру скорой медпомощи, водитель авто не справился с управлением и въехал в отбойник. Пострадавший в возрасте около 30 лет получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга тяжелой степени, открытый перелом лобной и височной костей, перелом обоих предплечий, церебральную кому и смешанный шок третьей степени», - уточнили в медучреждении.

    Мужчина госпитализирован в отделение политравмы горбольницы №1 Павлодара, а позже переведен в реанимацию.

    Кадр из видео instagram.com/kolesa_pavlodara/
    Павлодарская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
    Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
    Из-за снега за сутки произошло 14 аварий в Петропавловске
    Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров