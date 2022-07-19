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    Водитель врезался в остановку в Акмолинской области: один погибший, трое пострадавших

    19 Июля 2022, 00:36

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП погиб один акмолинец, еще двое взрослых и ребенок доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение о том, что на автодороге «Нур-Султан-Петропавловск» возле поворота на село Молодежное произошло ДТП.

    «Предварительно установлено, что на 180-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» водитель автомашины марки Mitsubishi Montero, 35-летний житель города Кокшетау, двигаясь в направлении областного центра, во избежание столкновения с остановившейся впереди автомашиной марки Hүundai Elantra, на пешеходном переходе перед поворотом на село Молодежное свернул направо и, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с расположенной вдоль дороги остановкой. В результате ДТП пассажир автомашины, 42-летний житель города Кокшетау, скончался на месте происшествия. В акмолинскую областную больницу с различными травмами доставлены водитель автомашины и пассажир – 35-летняя жительница города Кокшетау. В областную детскую больницу доставлен пассажир – 6-летняя жительница города Кокшетау», - пояснили в ведомстве.

    Назначены экспертизы. Ведется досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

    Акмолинские полицейские в очередной раз призывают жителей области быть аккуратными на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП МВД РК
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