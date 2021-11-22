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    Водитель врезался в дерево и погиб в Алматы

    22 Ноября 2021, 10:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 30-летний водитель Nissan погиб в ДТП, врезавшись в дерево, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что случай произошел 22 ноября около 00:45.

    «Водитель 1991 года рождения (30 лет), управляя автомашиной марки «Nissan Cefiro», двигаясь в мкр. Карагайлы по ул. Кенесары хана, напротив здания №52 не справившись с управлением, допустил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия он скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы», - проинформировала заместитель начальника управления дознания ДП города Алматы полковник полиции Салтанат Хишанло.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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