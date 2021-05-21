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Водитель Volkswagen насмерть задавил мужчину в Каскелене

21 Мая 2021 10:16
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Водитель Volkswagen насмерть задавил мужчину в Каскелене

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - Водитель Volkswagen насмерть сбил мужчину в Каскелене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В управление полиции Карасайского района поступило сообщение о том, что некий водитель в городе Каскелене в процессе ссоры умышленно задавил 50-летнего местного жителя. Прибывшие на место преступления сотрудники роты патрульной полиции, со слов очевидцев, установили приметы автомашины и направление движения, после чего приступили к поиску. Вскоре на окраине села обнаружили брошенную автомашину Volkswagen Golf, а затем недалеко от нее задержали и самого хозяина. Им оказался 61-летний житель Каскелена.

Задержанный водитель, согласно освидетельствованию, находился в легкой степени алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания.

Установлено, что между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт из-за дорожной ситуации. Пешеход набросился на машину, запрыгнул на капот и стал наносить удары по лобовому стеклу. Водитель тронулся и резко затормозив, сбросил нападавшего на землю, после чего совершил на него умышленный наезд и скрылся с места происшествия. От полученных травм, потерпевший скончался на месте.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч.1 УК РК «Убийство». Подозреваемый задержан в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.


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#Алматинская область   #ДТП   #МВД РК  
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