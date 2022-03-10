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    Водитель внедорожника протаранил несколько машин в Актобе

    10 Марта 2022, 10:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе произошло ДТП с участием 6 автомашин. Водителя внедорожника, протаранившего машины, водворили в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    9 марта ночью на пересечении проспекта Алии Молдагуловой и Абулхаир хана 49-летний водитель внедорожника «Toyota» столкнулся с автомашиной «KIA». В результате ДТП было повреждено 6 автомашин, стоящих на одной полосе дороги. С места ДТП четверо человек с ушибами доставлены в больницу скорой медицинской помощи, где им оказали первую медицинскую помощь.

    «Установлено, что водитель внедорожника в 2020 году за управление транспортным средством в алкогольном опьянении был лишен права управления транспортным средством на 7 лет. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, но следует также помнить, что за отказ от медицинского освидетельствования наступает точно такая же ответственность, как и за управление в состоянии опьянения. Начато досудебное расследование по статье 346 ч.2 УК РК, по которой водителю грозит лишение свободы сроком от 4 до 6 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Водитель водворен в изолятор временного содержания управления полиции Актобе», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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