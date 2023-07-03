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    Водитель Subaru на иностранном учете нарушил ПДД на 1,2 млн тенге в области Абай

    3 Июля 2023, 14:37

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 200 авто водворили на спецстоянки за неуплату штрафов в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях повышения эффективности работы по взысканию штрафов по делам об административных правонарушениях на территории области Абай с 7 по 30 июня проводилось ОПМ «Борышкер». Целью мероприятия являлось обеспечение принципа неотвратимости наказания и информирование населения о необходимости своевременно погашать наложенные административные штрафы.

    За период проведения ОПМ в бюджет государства было взыскано административных штрафов на сумму 40,7 млн тенге по 3689 административным делам. За неисполненные штрафы на спецстоянки водворено 247 транспортных средств должников. 5128 лиц были уведомлены о имеющихся задолженностях по административным штрафам.

    Например, при помощи приложения «Сергек коргау» сотрудниками патрульной полиции было выявлено авто Subaru на иностранном учете, водитель которого нарушил правила 34 раза на сумму 1,2 млн тенге. Транспортное средство нарушителя водворено на спецстоянку до полного погашения штрафов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт МВД РК Абайская область
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