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    Водитель столкнувшегося с поездом автомобиля в Жамбылской области поехал на красный свет

    12 Ноября 2022, 10:26

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, в котором под колесами поезда погибли шесть человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, на железнодорожном переезде близ села Карасу Меркенского района Жамбылской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Водитель и все пятеро пассажиров скончались на месте.

    Как сообщили в прокуратуре Жамбылской области, трагедия произошла на двухлинейном железнодорожном переезде в Меркенском районе ранним утром 1 ноября. Такси направлялось в Тараз из Мойынкумского района с пятью пассажирами в салоне.

    «37-летний водитель автомашины «Ауди 100» хотел успеть проскочить перед идущим поездом, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» старший помощник прокурора Жамбылской области – официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов. – Нарушая Правила дорожного движения, он выехал на железнодорожный путь, несмотря на то, что загорелся красный свет светофора».

    По словам представителя надзорного органа, в числе пассажиров находились двое взрослых и трое несовершеннолетних лиц, из которых только семилетняя девочка была с матерью, 38-летней жительницей села Мойынкум Мойынкумского района. Двое других, 16-летняя жительница села Мойынкум и 14-летняя жительница села Кылышбай, ехали в Тараз из отдаленного Мойынкумского района без сопровождения взрослых. Кроме того, в салоне автомашины находился 52-летний житель села Жамбыл. Все пассажиры – жители Мойынкумского района, водитель из Тараза.

    Жамбылский предприниматель К., житель Мойынкумского района, потерял в этом ДТП жену и дочь. По его словам, на этом переезде не было шлагбаума, поэтому будут предъявлены претензии к казахстанской железной дороге. «Чтобы не было таких трагедий», - добавил он.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, начато досудебное расследование по статье 345 части четвертой Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Назначен ряд необходимых экспертиз.

    «Трагедия на железнодорожном переезде в Меркенском районе – печальный пример того, к чему может привести игнорирование Правил дорожного движения. Только неукоснительное соблюдение этих прописных истин – нельзя двигаться на красный свет, нельзя выезжать на «встречку» и еще много других «нельзя», - поможет сохранить жизни водителей и пассажиров», - пояснил старший помощник прокурора Жамбылской области – официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Происшествия Транспорт Железная дорога
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