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    Водитель сгоревшего авто в ДТП в Актобе была пьяной

    18 Ноября 2021, 18:16

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полицейские поделились видео дорожно-транспортного происшествия в Актобе, в котором одна из машин загорелась, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    Как сообщалось, в Актобе по проспекту 312-й стрелковой дивизии напротив АСЗ «Гелиос» водитель автомашины «Daewoo Nexia» российского учета, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашинами «Lada Priora» и «Opel Vectra». От столкновения произошло возгорание автомашины «Daewoo Nexia».

    На видео с камер видеонаблюдения ЦОУ ДП области видно, что на повороте автомашину «Daewoo Nexia» занесло. Она вылетела на полосу встречного движения. После чего «Daewoo Nexia» допускает столкновение с автомашинами «Lada Priora» и «Opel Vectra». Из-за столкновения произошло возгорание автомашины «Daewoo Nexia». На место прибывают полицейские и пожарные.

    По словам и.о. начальника управления дознания ДП Эльмиры Суликановой, за рулем «Daewoo Nexia» была 31-летняя женщина, которая оказалась в алкогольном опьянении. Она находится в реанимации в больнице скорой медицинской помощи.

    Также были госпитализированы в больницу пассажир «Daewoo Nexia» и водитель автомашины «Lada Priora», их состояние удовлетворительное, рассказали в полиции.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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