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    Водитель сбил ребенка во дворе ЖК и врезался в детскую площадку в Алматы

    22 Мая 2023, 12:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, во дворе жилого комплекса Alma City, водитель Daewoo Nexia сбил ребенка и снес детскую площадку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео происшествия появилось в соцсетях. В департаменте полиции Алматы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие имело место 20 мая около 18:30 в микрорайоне Alma City.

    «Водитель автомашин марки «Daewoo», двигаясь по внутридворовой территории в западном направлении, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города. Факт ДТП расследуется сотрудниками управления полиции Наурызбайского района», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Ранее в жилом комплексе Alma City в одном из домов дверь подъезда упала на ребенка и придавила его.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП МВД РК
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